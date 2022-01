Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile pregatesc modificari de substanța ale legislației in privința RCA. Datele publicației de profil Profit.ro indica inclusiv un set de propuneri avansate acum pentru creșterea gradului de cuprindere in asigurari RCA, precum implementarea unui sistem informatic care sa depisteze, prin intermediul…

- Cresele de stat vor fi arondate unitatilor de invatamant prescolar cu program prelungit incepand cu anul scolar 2021-2022, potrivit unui proiect initiat de Guvern si adoptat, miercuri, de plenul Senatului, in calitate de for decizional. “Prin OUG nr.100/2021 se prevede ca, incepand cu anul scolar 2021-2022,…

- Toyota va incepe sa le ceara șoferilor o taxa lunara pentru posibilitatea de a-și porni automobilul de la distanța prin sistemul de inchidere centralizata. Conform celor de la The Drive, toate modelele de Toyota produse in 2018 sau mai recent vor necesita un abonament din partea proprietarului pentru…

- Șeful DSU, Raed Arafat, explica motivul pentru care a fost eliminata posibilitatea ieșirii din carantina in a 10-a zi cu test in a 8-a zi. „Acea masura fusese luata cand carantina era de 14 zile și dadeam posibilitatea sa iasa in a 10-a zi daca se face test in ziua a 8-a. Acum carantina a…

- Ministerul Mediului vrea sa modifice programul RABLA astfel incat sa fie scos din circulație un numar tot mai mare de autoturisme vechi și poluante. Specialiștii considera insa ca inițiativa nu va avea rezultate daca nu vor fi descurajate și inmatricularile de rable.

- Administratia Fondului pentru Mediu a anunțat vineri ca suspenda sesiunile de inscriere in cadrul programelor Rabla Clasic, Rabla Plus și Casa Eficienta Energetic, pentru reorganizarea finanțarii și a bugetelor alocate, potrivit News.ro . „Preocuparea continua a Administratiei Fondului pentru Mediu…

- Accidentul rutier a avut loc sambata pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca. O tanara de 19 ani aflata la volan a lovit o alta mașina in trafic. In urma impactului, s-a produs o ciocnire in lanț, iar un barbat a fost ranit și dus la spital, potrivit site-ului local Monitorul de Cluj.Incidentul a avut…