Premierul Marcel Ciolacu a facut, luni, noi precizari pe tema pachetului pe masuri fiscale despre care s-a tot discutat in ultima perioada. Masuri care urmeaza sa fie puse in transparența, zilele urmatoare, pe site-ul Executivului. Ciolacu a fost intrebat, luni, cand se va veni cu asumarea raspunderii in Parlament in privința masurilor fiscale. Ciolacu: Nu […]