Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Energiei, Ordonanta de urgența pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizarii energiei din surse regenerabile, precum și modificarea unor acte normative. Astfel, prin acest act normativ se completeaza cadrul legal stabilit prin Legea nr. 220/2008…

- Salariile din invațamant vor fi majorate de la 1 ianuarie 2023. Cați bani vor primi in plus profesorii Salariile din Educație vor fi majorate de la 1 ianuarie 2023, potrivit unui proiect de Ordonanța de Urgența. Care sunt criteriile care vor fi luate in considerare. Documentul prevede prorogarile, abrogarile…

- ”Ministerul Finantelor, in calitate de garant al imprumutului acordat companiei aeriene Blue Air Aviation de catre Eximbank SA, a semnalat bancii, in calitatea sa de creditor, sa analizeze posibilitatea punerii in aplicare a prevederilor Scrisorii de Garantie care acordau finantatorului dreptul de executare…

- Guvernul vrea sa instituie vineri prin Ordonanța de Urgența un mecanism de achiziție centralizata de energie electrica, menit sa limiteze veniturile obținute de producatorii de energie electrica. Achizitor unic va fi OPCOM, iar prețul de vanzare va fi de 450 lei/MWh. Fii la curent cu cele…

- Guvernul a amanat pentru a doua oara miercuri o decizie privind proiectul de Ordonanța de urgența care ar taia comisioanele administratorilor la Pilonul II și III de pensii. De ce? Specialiștii implicați in elaborarea acestui act nu au gasit inca o formula optima, spune Dan Carbunaru, purtatorul de…

- Guvernul va veni pana la finalul lunii noiembrie cu o noua ordonanța de urgența in ceea ce privește energia. Potrivit unor surse guvernamentale, liderii coaliției vor sa vina cu o noua ordonanța in urmatoarea ședința care presupune o semi-reglementare pe piața energiei. Asta inseamna ca nu va fi o reglementare…

- Ce preț vor plati romanii pentru energie, de la 1 ianuarie 2023: Ce prevede noua ordonanța de urgența Ce preț vor plati romanii pentru energie, de la 1 ianuarie 2023: Ce prevede noua ordonanța de urgența Pana la sfarșitul acestei saptamani Guvernul trebuie sa finalizeze ordonanța de urgența privind…