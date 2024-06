Stiri pe aceeasi tema

- Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si Statutul elevului nu a fost, inca aprobate de Ministerul Educatiei, desi acest lucru ar fi trebuit sa se intample pana la data de 2 mai. Potrivit autoritatilor, noul regulament-cadru ar putea fi gata inainte…

- E criza de instructori auto in Republica Moldova. De mai bine de un an, Universitatea Tehnica din Moldova nu mai face cursuri de scolarizare. Administratorii școlilor auto se pling ca Ministerul Educatiei amina intentionat procesul de prelungire a acreditarilor. Ministerul paseaza vina pe conducerea…

- Ministerul Educației va transmite o adresa tuturor școlilor prin care le va ruga ca ghidurile de educație rutiera, lansate astazi pe pagina instituției, ... The post TEMATICA ȘCOLARA Ministerul Educației va trimite in curand o adresa tuturor școlilor sa utilizeze ghidurile de educație rutiera first…

- Problemele intampinate la inceputul anului scolar 2023 2024 ar putea sa se repete, mai ales ca legislatia in vigoare nu s a schimbat si se permite inscrierea la scoala pe baza vizei de flotant.Mai sunt cateva zile in care parintii pot depune cererile de inscriere ale micutilor in invatamantul primar…

- Dupa inchiderea școlilor și comasarea acestora, Ministerul Educației a trecut la etapa dezmembrarii unitaților de invațamant. Astfel, ministerul a publicat procedura de donare a spațiilor din interiorul școlilor și din curtea acestora catre diverse ONG-uri și instituții publice, creandu-se un amalgam…

- Ministerul Educatiei a pus in consultare publica regulamentul cadru de organizare si functionare a centrelor judetene si de resurse si asistenta educationala. Regulamentul cuprinde structura organizatorica, responsabilitatile CJRAE, structura Consiliului de administratie, atributiile si responsabilitatile…

- Numai noaptea trecuta 9 elevi au fost transportati cu ambulantele la Spitalul de Copii ”Louis Turcanu” din Timisoara, iar la primele ore ale diminetii alte 12 persoane au ajuns la spitale. In total, 15 copii sunt, in prezent, internati la Spitalul de Copii, alti doi sunt la Spitalul Municipal si tot…

- Sistemul actual de pregatire a conducatorilor auto din Romania se confrunta cu numeroase probleme care au un impact negativ, semnificativ asupra siguranței rutiere, calitații instruirii oferite și integritații procesului de obținere a permisului de conducere. Romania este singura țara din Uniunea Europeana…