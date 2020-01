Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au aplicat, la nivel national, amenzi de peste 21 de milioane de lei in ultima saptamana, fiind constatate circa 59.000 de fapte contraventionale, se arata intr-un comunicat de presa al MAI remis, sambata, AGERPRES. Potrivit sursei citate, in aceasta perioada, la nivel national, au actionat…

- Politistii lugojeni au actionat pe raza municipiului si pe raza celor 3 sectii rurale, in scopul mentinerii unui climat de ordine si siguranta publica, aplicand 173 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 160.000 de lei. Au fost organizate actiuni cu caracter preventiv-reactiv, la care au…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat in perioada 10 – 12 ianuarie a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale,…

- Potrivit IPJ Cluj, politistii rutieri și cei de ordine publica au verificat conducatorii auto și au constatat peste 800 de contravenții. De asemenea, au fost constatate 13 infracțiuni privind conducerea pe drumurile publice. Astfel, în perioada 31 decembrie – 7 ianuarie, polițiștii…

- Peste 1.000 kg. și aproape 1.400 de litri de produse de protectie a plantelor și substanțe utilizate in igiena și sanatatea publica, la dezinfecție, dezinsecție și deratizare au fost ridicate in cadrul unei acțiuni de verificare a activitaților operatorilor inregistrati sau autorizati sa desfasoare…

- In conformitate cu prevederile Legii 192 din 25 octombrie 2019, de la sfarsitul lunii ianuarie 2020 politistii vor fi indreptatiti sa patrunda, in orice mod, intr-o locuinta sau intr-un spatiu delimitat ce apartine ori este folosit de o persoana fizica sau juridica, fara consimtamantul acesteia sau…

- Controale pe banda rulanta ale politistilor doljeni, in cadrul unei actiuni pentru combaterea ilegalitatilor, informeaza IPJ Dolj. Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dolj au desfasurat, sambata, o actiune pentru combaterea ilegalitatilor indreptate impotriva fondului forestier…

- Politistii vor avea puteri sporite. Legea care prevede atributii extinse pentru agenti a fost promulgata de presedintele si va intra in vigoare in 90 de zile. Actul normativ prevede ca politistii vor putea intra fara mandat intr-o locuinta ca sa salveze o persoana aflata in pericol si totodata vor putea…