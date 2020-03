Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de duminica, 22 martie, cel mai dur reality-show, Asia Express- Drumul Comorilor, va fi difuzat la Antena 1 patru zile consecutive. Așa se face ca duminica, luni, marți și miercuri, de la 20:00, telespectatorii vor avea ocazia sa urmareasca maratonul spectaculos al concurenților prin Filipine…

- Incepand cu 22 martie, cel mai dur reality-show, Asia Express- Drumul Comorilor, va fi difuzat la Antena 1 patru zile consecutive pe saptamana. Așa se face ca duminica, luni, marți și miercuri, de la 20:00, telespectatorii vor avea ocazia sa urmareasca maratonul spectaculos al concurenților prin Filipine…

- Asia Express, sezonul 3, a inceput la Antena 1. Nu mai puțin de noua cupluri de vedete au pornit intr-o aventura uimitoare, pe Drumul Comorilor, pe teritoriile a doua țari, Filipine și Taiwan.

- Prima ediție a emisiunii Asia Express, sezonul 3, le-a adus numeroase provocari concurenților care au plecat pe Drumul Comorilor in Filipine și Taiwan, iar una dintre probe a fost extrem de inedita.

- Sezonul 3 al emisiunii Asia Express debuteaza pe 15 februarie, de la 20:00, la Antena 1, moment in care 18 concurenți vor porni pe Drumul Comorilor, din Filipine și Taiwan! Oase a povestit cateva din peripetiile noului sezon!

- 18 vedete au lasat confortul de acasa si au pornit in aventura vietii, la cel mai dur reality show de pana acum: Asia Express! Drumul Comorilor e plin de provocari, iar cursa contracronometru ii poarta pe concurenti prin Filipine si Taiwan. Iata imagini in avanpremiera din sezonul 3 al emisiunii Asia…

- „Asia Express” sezonul 3 incepe pe 15 februarie, de la 20:00, la Antena 1, moment in care telespectatorii vor porni in aventura traita pe viu de cei 18 concurenți, pe Drumul Comorilor din Filipine și Taiwan! Oase a povestit cateva din peripetiile noului sezon!

- Timp de aproape doua luni, 9 perechi de vedete s-au aventurat pe drumurile din Filipine și Taiwan in cautarea mareleui premiu de 30.000 de Euro și, mai ales, in incercarea de a demonstra ca pot fi invingatoare in cel mai dur reality show din Romania. Regulile au fost deja bine cunoscute: 1 singur Euro…