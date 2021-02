Schimbari in firma Botnarciuc Media

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a comandat un exercițiu pentru spalarea strazilor. La final el a facut o evaluare și a constatat ca multe lucruri nu au funcționat. Angajații Primariei se pregatesc pentru marea curațenie de primavara. Exercițiul solicitat de primarul Ciprian Ciucu s-a…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata recent Hotararea nr. 1 din data de 4 octombrie 2019 a Adunarii Generale a Asociatilor Ami Com SRL, firma pe care functioneaza restaurantul Irish Pub. Potrivit acesteia, Ionut Nedea a fost cooptat in firma, in timp ce actionarii Eugen Gigi Duta si Vasile…

- Guvernul pregateste, la initiativa Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), o ordonanta de urgenta prin care șoferii isi vor putea deconta daunele de la firma de asigurari unde au incheiat propria polita RCA, a declarat Nicu Marcu, presedintele ASF. El a aratat ca aceasta procedura, numita decontare…

- Castigatoare a fost desemnata firma Tehnorex International, din Constanta. Valoarea contractului, fara TVA, depaseste 792.000 de euro.Ministerul Apararii Nationale ndash; UM 02022 Constanta a incheiat un acord cadru cu firma Tehnorex International pentru "R.K. Revizie majora cu modernizari sistem energetic…

- Infractorii devin din ce in ce mai sofisticați in utilizarea criptomonedelor pentru spalarea banilor. Anul trecut, au curs sute de milioane de dolari din fonduri murdare prin portofele digitale care permit utilizatorilor sa-și ascunda urmele, potrivit Elliptic, furnizorul de soluții de conformitate…

- Lady GaGa a facut echipa cu o firma cunoscuta de dulciuri, ale carei produse se gasesc inclusiv in Romania. Artista va lansa, in colaborare cu firma producatoare a biscuiților Oreo, o ediție limitata de dulciuri intitulata „Chromatica”, dupa numele celui mai recent album al ei. Autoarea piesei ‘Sour…

- Nu pot sa interzic autoritatilor locale sa-si faca firmele proprii si nici nu cred ca ar trebui sa le interzicem, dar problema apare atunci cand o firma a municipalitatii preia toata piata, a declarat, vineri, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. „In principiu, nu pot sa interzic…

- Directia de Sanatate Publica Iasi informeaza cu privire la aparitia a 2 focare Covid-19 in Judetul Iasi, astfel: CENTRUL DE URGENTA PENTRU RECUPERARE SI INTEGRARE SOCIALA "C.A.ROSETTI" IASI – 7 (1 salariat si 6 beneficiari). Masuri: Personalul pozitiv a fost izolat la domiciliu. 4 beneficiari sunt internati…