Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea va avea propriul reality-show "Trairi alaturi de Andreea Mantea", care va incepe din 5 octombrie si se va difuza in fiecare luni, de la ora 23:00. Va fi, practic, o emisiune in care telespectatorii vor urmari viața Andreei Mantea zi de zi. Fanii vor putea urmari situațiile zilnice…

- Cei doi au facut o mini-vacanța in Istanbul. Desparțirea cuplului Simion – Buble a avut loc dupa cinci ani de relație cand, practic, toata lumea se aștepta ca ei sa iși uneasca destinele. Recent, Razvan Simion a fost surprins in Turcia, in compania unei brunete, despre care nu a dorit sa ofere pre multe…

- Pregatita sa merg in concediu, am ajuns pe un pat de spital, fara prea mari sanse de viata…asa incepe povestea Corneliei. In urma cu doua saptamani, Cornelia era sanatoasa, cu doar cateva dureri minore de spate. Astazi, in Romania nu i se mai dau sanse la viata! Sotul Corneliei a facut tot ce a putut…

- Astfel, din 15 august, tour-operatorii români vor putea relua cursele charter pentru Antalya, a declarat vicepresedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism, Alin Burcea. „Începând de astazi, s-a anuntat ca turistii…

- Dupa ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) i-a respins contestația, firma aflata pe locul al doilea la licitația pentru 115 milioane de maști cere Ministerului Sanatații sa anuleze procedura pentru ca, de la lansarea ei și pana acum, prețurile producatorilor au scazut semnificativ…

- Libertatea a stat de vorba cu Anca Nedea, șefa Organizației Patronale Mamaia-Constanța, cea care a declarat ca exista o campanie susținuta de Grecia, Turcia și Bulgaria impotriva litoralului romanesc. Aceasta spune ca declarația a fost scoasa din context și ca adevaratele probleme sunt lipsa de promovare…

- „Cu toate ca am fost fortati de circumstante sa reprogramam toate calatoriile rezervate cu date de plecare pana la 17 iulie, ȋn aceste destinatii care sunt momentan cu restrictii de calatorie, noi suntem pregatiti ȋn orice moment sa reluam cursele charter programate, iar turistii ȋsi doresc sa poata…