- Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis amendarea contraventionala a senatoarei Diana Iovanovici-Sosoaca pentru afirmatii discriminatorii la adresa sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. „Colegiul director al Consiliului…

- Harri Kiiski, CEO al combinatului Azomureș din Targu Mureș, a participat miercuri, 12 ianuarie, la o intalnire cu ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu. "Apreciem deschiderea pentru dialog și eforturile care se fac pentru a sprijini fermierii in aceasta perioada. Agricultura romaneasca trebuie sa…

- Noul director general al Companiei Nationale de Transporturi Aeriene Romane TAROM a fost numit Mihaita Ursu. Acesta este membru in Consiliul de Administratie si a mai fost director general al societații in perioada iunie 2020 - iunie 2021.

- Conducerea INTENS PREST SRL ureaza cele mai calde ganduri si urari de sanatate, fericire, bucurii si impliniri tuturor cetațenilor comunei ce poarta numele Sfantului Nicolae! LA MULȚI ANI! Director, Ilie Alexandru

- Clubul Academica Clinceni a anuntat, miercuri, numirea fostilor fotbalisti Augustin Calin, in functia de director sportiv si Sabin Ilie, ca team manager, precum si schimbari la nivelul conducerii tehnice. "Academica Clinceni trece printr-o perioada de transformari. Clubul nostru va avea un nou actionariat,…

- Conducerea societații Economic Contemporan Proiect SRL, titulara proiectului „Crearea unei unitați de producție bauturi racoritoare in localitatea Sarațeni, județul Mureș, imprejmuire la drum de acces, branșamente la utilitați", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de…

- „Black Friday 2021” a venit cu vanzari record pe internet, dar și cu multe nereguli descoperite de autoritați. Comercianții online mizeaza pe vanzari mai mari cu 10% decat anul trecut, in contextul in care clienții fara certificatul verde nu mai au acces in magazinele din centrele comerciale. Și coșul…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila și fost reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații a declarat luni seara, la Antena 3, ca o guvernare PNL-PSD-UDMR ar putea reprezenta o soluție in vederea combaterii pandemiei, explicand totodata de ce nu e oportuna investirea unui Guvern minoritar PNL-UDMR.…