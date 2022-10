Stiri pe aceeasi tema

- Codul Rutier vine cu schimbari cu privire la folosirea luminilor autovehiculelor pe timpul zilei, și pe alte tipuri de drum pe care pana acum nu era obligatorie aceasta masura. Conform noilor schimbari din Codul Rutier, șoferilor le va reveni obligația de a folosi pe timpul zilei luminile de intalnire…

- Șoferii vor avea obligația de a folosi in timpul zilei luminile de intalnire sau luminile pentru circulația diurna și pe drumurile naționale (DN), nu doar pe autostrazi sau drumuri naționale europene, prevede un proiect legislativ avizat in comisiile de specialitate ale deputaților și care urmeaza sa…

- Conform prevederilor din Codul Rutier, pentru circulatia pe drumurile care sunt acoperite cu gheata, zapada sau polei sunt necesare cauciucurile de iarna. Soferii care vor fi depistati in trafic cu masinile neechipate corespunzator vor fi drastic amendati de politistii de la Rutiera. S-au scumpit cauciucurile…

- Primaria Municipiului Pitesti a instituit sens unic de circulatie pe Intrarea Florea Fieraru, cu circulație dinspre strada Tudor Vladimirescu catre strada Sergent Ștefanescu, conform avizarii din Comisia pentru sistematizarea circulației, din data de 26.07.2022. Masura a fost adoptata in vederea creșterii…

- Schimbari in Codul Rutier! Poți ramane fara carnet daca nu respecți acest nou marcaj care apare pentru prima oara in Romania, in București. Șoferii vor intalni un nou marcaj rutier, care ii va obliga sa opreasca cu trei metri inainte de semafor. Nerespectarea acestui marcaj va atrage amenzi consistente…

- Schimbari importante pentru soferii care circula pe drumurile din Romania, odata cu noile reglementari care au intrat in vigoare inca de la inceputul anului. Așadar, cei care nu vor respecta aceasta masura primesc amenzi de pana la 4.500 de lei și risca sa ajunga in spatele gratiilor.

- Proiectul hotararii Guvernului pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice e in dezbatere publica. Dupa multe solicitari din partea opiniei publice cat si a mediatizarii nenumaratelor abateri grave…

- Vești IMPORTANTE pentru toți șoferii romani! Noile prevederi legislative introduse in Codul Rutier 2022 au menirea sa ii ajute pe toți conducatorii auto care se vor deplasa pe aceste drumuri. Foarte mulți dintre participanții in trafic pot considera acest lucru banal. Citește mai multe AICI și vezi…