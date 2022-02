Stiri pe aceeasi tema

- Programul Rabla pentru electrocasnice va fi modificat, iar una dintre principalele schimbari va fi eliminarea televizoarelor din categoria echipamentelor eligibile. O alta modificare este faptul ca va fi redus de la 15 la 7 zile termenul de utilizare a voucherului la comercianți. Potrivit unui comunicat…

- Care a fost evoluția in domeniul construcțiilor, in anul 2021. Cele mai importante schimbari Dupa ce, in 2020, au fost la carma economiei, constructiile s-au mai temperat in 2021 si au ajuns sa se confrunte cu scumpiri istorice la materiale. Totusi, proiectele au mers in mare parte mai departe, s-au…

- Inscrierile pentru programul Rabla pentru Electrocasnice, ediția de sarbatori, incep vineri. Programul are un buget de 34 de milioane de lei. Anunțul a fost facut de ministrul Mediului, Tanczos Barna care a prezentat calendarul programului Rabla pentru Electrocasnice, ediția de sarbatori. „Avem o veste…

- Bugetul alocat este de 34 de milioane de lei, iar romanii primesc vouchere de 400 de lei pentru mașini de spalat vase și rufe, frigidere, aparate de aer condiționat sau televizoare. Se acorda și 500 de lei pentru achiziția unui laptop nou, dar și 300 de lei pentru tablete.Pentru laptopuri și tablete,…

- Sunt schimbari importante in programul Rabla pentru electrocasnice aduse de un ordin recent al Ministerului Mediului. Iata care sunt acestea. Schimbari importante in programul Rabla pentru electrocasnice Un ordin recent al Ministerului Mediului aduce o serie de modificari in programul Rabla pentru electrocasnice.…