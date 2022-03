Schimbări importante la Tik Tok! Toți utilizatorii trebuie să știe acest lucru Platforma sociala chineza TikTok va permite postarea clipurilor video cu o durata de pana la 10 minute. TikTok a anuntat cresterea duratei maxime a clipurilor pe care utilizatorii le pot posta. Aceste clipuri pot acum sa dureze si pana la 10 minute. Initial, un clip video pe TikTok nu depasea 15 secunde – asa s-a si remarcat reteaua sociala chineza si a inregistrat primele performante. De la 15 secunde, limita a fost crescuta la un minut. Apoi, o a doua crestere a limitei de timp a adus durata maxima a clipurilor la 3 minute. Acum, deja la a treia schimbare de acest fel, clipurile postate de utilizatori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

