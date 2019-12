Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2020 vor intra in vigoare mai multe schimbari ale Codului Rutier, intre acestea numarandu-se necesitatea ca cei care vor sa obțina permis de conducere sa aiba cel puțin 10 clase, dar și obligativitatea ca persoanele in varsta sa faca controale medicale mai des, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, a anunțat ca va cere modificarea Codului Rutier, pentru ca autobuzele sa poata circula pe linia de tramvai. „Traficul se intensifica, cu 20-25%, nu doar din cauza bucurestenilor. Se face si aprovizionarea pentru zilele libere. In Bucuresti vin si cetateni din…

- Sociologul Marius Pieleanu a prezentat, miercuri, la "Punctul de intalnire" de la Antena 3, date de ultima ora privind intenția de vot pentru Viorica Dancila dupa conferința maraton de doua ore și jumatate...

- Gaz Metan Mediaș intalnește Sepsi Sfantu Gheorghe, in deplasare, in cadrul etapei a 16-a din Liga 1, iar antrenorul Edward Iordanescu (41 de ani) a facut un anunț important in ceea ce privește situația clubului. Sepsi - Gaz Metan se joaca duminica, 10 noiembrie, de la ora 16:00 și va fi transmis pe…

- Inevitabilul s-a produs, abandonul celor de la Daco-Getica Bucuresti a fost confirmat de FRF. Iesirea din competitie a fostei Juventus a avut consecinte importante asupra clasamentului, caci toate rezultatele trupei din Colentina in acest sezon au fost anulate. Avantajate de situatie sunt ASU Politehnica…

- Vesti importante pentru soferi, si nu numai pentru ei. Politistii sunt, de astazi, cu ochii mai ales pe mainile soferilor aflati in trafic, fie ca sunt in miscare, fie ca stau pe loc. Din data de 12 octombrie a.c., de la ora 0.00, a intrat in vigoare modificarea prin care s-au inasprit prevederile legale…

- AMENZI MAI MARI… Pentru cei care scriu mesaje, transmit live, filmeaza sau vorbesc la telefon in timpul condusului, incepand cu 12 octombrie 2019 sanctiunile vor fi mai dure! Spre deosebire de cadrul legal anterior, care viza exclusiv folosirea telefonului mobil, prin noile reglementari a fost interzisa…