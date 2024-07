Vești bune pentru șoferi. In urma noilor reglementari in ceea ce privește Codul Rutier, aceștia vor avea ocazia sa solicite o a doua testare pentru droguri sau alcool, in funcție de anumite criterii. Ce modificari aduce noua ordonanța de urgența adoptata de Guvern. Se modifica, din nou, Codul Rutier Guvernul a adoptat vineri o ordonanța […] The post Schimbari importante in Codul Rutier. Noi reglementari privind testarea pentru alcool și droguri appeared first on Puterea.ro .