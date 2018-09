"A mai fost o modificare decisa la sedinta Comitetului Executiv, dupa ce noi am spus ca din 2022 se merge pe rata inflatiei s-a cerut sa fie si inca 2% peste rata inflatiei, se poate ca inflatia sa fie negativa. Am lucrat la mai multe variante de amendamente. Pana in 2021 noi crestem pe punctul de pensie, anul viitor va fi 1265 pana in 2020 1775. In 2021 era 1875, recalculat, pana in 2022 era precizat ca se creste doar pe rata inflatiei. Daca inflatia va fi negativa, una din variantele pe care noi am propus-o. Coalitia va lua in dezbatere una din cele 4 variante. Cu certitudine nu va ramane…