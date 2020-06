Stiri pe aceeasi tema

- Cum ii ajuta statul pe romanii care și-au pierdut locurile de munca in strainatate și s-au intors in Romania. Stimulente pentru angajați și angajatori Companiile care angajeaza tineri sau persoane cu varsta peste 50 de ani vor primi un stimulent de 50% din salariul platit acestora, masura care se va…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, spune ca 1,5 milioane de romani au primit șomaj tehnic, in urma crizei provocate de noul coronavirus, ea precizand ca au fost facute plați in valoare totala de 2,5 miliarde de lei, anunța MEDIAFAX.„Am avut grija ca, desi am fost plecata din tara, sa se…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, cele mai multe fonduri alocate pe perioada starii de urgenta au fost platite prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANFOM), institutie care a asigurat acordarea indemnizatiilor pentru somaj tehnic. In total, la ANOFM au fost inregistrate…

- ocumentele pentru șomajul tehnic se depun prin aplicația "aici.gov.ro" Ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Foto: Agerpres. Documentele necesare pentru obținerea șomajului tehnic vor fi depuse începând de vineri, 1 mai, prin aplicația aici.gov.ro, anunța Ministerul Muncii. Transmiterea…

- ”Documentele necesare pentru obtinerea somajului tehnic, vor fi transmise, incepand de vineri, 1 mai 2020, prin Registratura electronica pusa la dispozitie de Guvernul Romaniei prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, https://aici.gov.ro/home”, precizeaza Ministerul Muncii. Transmiterea…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a primit, pana in prezent, 34.000 de solicitari din partea companiilor pentru somajul tehnic, iar la Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) s-au inregistrat putin peste 35.000 de cereri, a anuntat, luni, in sedinta de Guvern,…

