- Presedintele chinez Xi Jinping va participa vineri la un summit in sistem de videoconferinta, pe tema schimbarilor climatice, cu liderii francez si german ''la invitatia lui Emmanuel Macron'', a anuntat joi diplomatia chineza, potrivit AFP si Xinhua, noteaza Agerpres. ''Presedintele Xi Jinping va…

- China a cerut Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) sa verifice probabilitatea scurgeri coronavirusului din laboratoarele altor țari, inclusiv a SUA. Aceasta declarație a fost facuta de reprezentantul Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying, relateaza TASS. Ministerul a spus ca experții OMS și-au…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, in format de videoconferinta, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, principalele subiecte aflate pe agenda vizeaza coordonarea la nivel UE in contextul pandemiei de COVID-19,…

- China a denuntat miercuri "intimidarea si ipocrizia" europenilor, dupa convocarea ambasadorilor sai in mai multe tari in urma sanctiunilor adoptate de catre Beijing impotriva unor parlamentari si organizatii, relateaza AFP, conform AGERPRES. "China nu accepta acest mod excesiv al anumitor tari europene…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, se va deplasa la Bruxelles saptamana viitoare pentru a participa la reuniunea ministrilor de externe ai statelor membre NATO si pentru discutii cu oficialitati ale Uniunii Europene, a anuntat vineri Departamentul de Stat, transmite Reuters. La reuniunea ministeriala…

- R.P. Chineza va continua sa trimita vaccinul anti-Covid 19 in alte state, in special catre cele aflate in curs de dezvoltare, a declarat Wang Wenbin, purtator de cuvant al Ministerului de Externe de la Beijing, preluat de cotidianul oficial al Partidului Comunist Chinez, „Ziarul Poporului” si de agentia…

- Lideri din intreaga lume se reunesc online luni intr-un prim summit consacrat intaririi planetei in fata efectelor schimbarilor climatice, relateaza AFP si Reuters. Liderii, printre care se numara presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel si premierul britanic Boris Johnson,…