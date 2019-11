Stiri pe aceeasi tema

- Concentrația de gaze cu efect de sera a crescut pana la un nou nivel record, indicand ca acțiunile de combatere a crizei climatice nu au avut pana in acest moment niciun efect asupra atmosferei, se arata intr-un raport al Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), citat de publicația The Guardian. Potrivit…

- Acesta este avertismentul dat marti de Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC), in raportul sau anual "Previziunile Mondiale in domeniul Petrolului 2019", care actualizeaza perspectiva pe termen mediu si lung. "Ceea ce este clar este ca lumea va avea nevoie de mai multa energie in…

- Pentru prima data, frigiderele, masinile de spalat rufe, masinile de spalat vase si televizoarele vandute in UE vor trebui sa raspunda 'exigentelor in materie de reparabilitate si reciclabilitate', a explicat Executivul comunitar intr-un comunicat de presa. Comisia estimeaza ca aceste reguli, care…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la New York, ca schimbarile climatice sunt o provocare globala si a aratat ca strategia nationala a Romaniei privind acest aspect a fost conceputa cu scopul de a forma o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, capabila sa integreze politicile…

- Temperatura medie globala ar putea creste cu cel putin 1,2 - 1,3 grade Celsius peste nivelurile inregistrate in perioada preindustriala in urmatorii 5 ani, a declarat luni, de la Geneva, Omar Baddour, reprezentant al Organizatiei Meteorologice Mondiale (OMM), transmite Reuters potrivit Agerpres.…

- Acordul menit sa reduca ritmul incalzirii globale a intrat in vigoare in 2016; pana la sfarsitul secolului, incalzirea ar trebui sa fie sub doua grade Celsius fata de nivelurile din era pre-industriala. Rusia se numara printre semnatarele acordului, insa nu l-a ratificat. Ca parte a acordului,…

- Grupul "Heathrow Pause" a anuntat ca intentioneaza sa forteze suspendarea zborurilor de pe Heathrow "in replica la lipsa progresului constructiv al guvernului in problema urgentei de mediu si climatice declarate de parlament pe 1 mai".Laurence Taylor, comisar adjunct in cadrul Politiei…

- Un raport al think-thank-ului Carbon Tracker arata ca marile companii de petrol si gaze au aprobat, doar in ultimul an, investitii in valoare de 50 miliarde de dolari in proiecte care ”submineaza” eforturile de a respecta tintele stabilite prin Acordul de la Paris.