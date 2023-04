Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii Institutului Național de Hidrologie instituie codul portocaliu de sambata, de la ora 18:00, pana duminica, 2 aprilie, la ora 12:00, pe unele sectoare de rauri din bazinele hidrografice Bega (judetul Timis) și Timis (judetele: Caras Severin si Timis).

- Meteorologii au emis marți trei avertizari Cod portocaliu și galben pentru vant puternic la munte, dar și in sudul, centrul și estul țarii, incepand din aceasta dimineața. Primul e valabil și pentru zonele inalte din estul Carașului iar cel galben va afecta și județul Hunedoara in mare parte. Conform…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o avertizare Cod galben de ninsori și viscol care vizeaza zona Carpaților Meridionali și de Curbura, la altitudini de peste 1.700 de metri. Incepand de sambata ora 20.00 pana duminica ora 10.00, in Carpații Meridionali și de Curbura, mai…

- Drumarii din vestul Romaniei au avut destul de lucru in ultimele doua zile. Probleme mai mari au fost in zonele din Caraș-Severin și Hunedoara, unde a nins abundent și vantul a doborat numeroși copaci pe șosea. De sambata seara pana duminica dimineața, pe drumurile naționale din vestul țarii au acționat…

- In acest sfarșit de saptamana vremea se va raci, mai ales pe parcursul nopții. Cerul va fi mai mult noros și pe arii extinse vor fi precipitații predominant sub forma de ninsoare, exceptand pe parcursul zilei de sambata regiunile sudice și vestice, unde vor fi mixte. Pe parcursul zilei de astazi, in…

- Meteorologii au emis un cod portocaliu de ninsori si viscol in zona montana a cinci judete. Vantul va sufla in rafale cu o viteza de peste 100 km h, pana la ora 12.00. Avertizarea meteo este vaalbila pentru judetele Gorj, zona de munte de peste 1800; Valcea, zona de munte de peste 1800 m; Caras Severin,…

- Astazi cerul va fi temporar noros in regiunile estice, iar seara va ninge in Crisana, Transilvania, Maramures și local in Banat. Trecator, in vestul tarii vor fi si precipitatii slabe sub forma de lapovita ce vor putea favoriza depuneri de polei. Vantul va avea intensificari in nord-vestul si centrul…

- Anul 2023 a inceput cu temperaturi mai mari decat cele normale pentru aceasta perioada. Chiar la jumatatea lunii ianuarie, la Turnu Magurele a fost inregistrata o temperatura record, de 22,4°C. De vineri insa, vremea a inceput sa se raceasca in toata țara, iar la finalul lui ianuarie temperaturile vor…