Schimbări bombă! Pacienții care se internează nu vor mai fi testați Bolnavii care se interneaza in spitale pentru alte patologii nu vor mai fi testați Covid. Schimbarea a fost publicata pe pagina oficiala a Institutului Național de Sanatate Publica, la actualizarea de la inceputul acestei luni pentru definiții de caz și recomandari de prioritizare a testarii pentru SARS-Cov-2. O schimbare facuta discret de Institutul Național de […] The post Schimbari bomba! Pacienții care se interneaza nu vor mai fi testați first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

