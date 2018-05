Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa se deplaseze in Regatul Suediei sau Regatul Danemarcei ca autoritatile locale au anuntat prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiere pana in luna noiembrie. In aceste conditii, toate persoanele…

- Rafinariile europene duc lipsa petrolului rusesc deoarece cel mai mare producator de energie din lume trimite din ce în ce mai multi barili spre China, potrivit Bloomberg. Rusia va exporta cu 19% mai putin petrol prin porturile principale de la Marea Neagra si de la Marea…

- Rafinariile europene duc lipsa petrolului rusesc deoarece cel mai mare producator de energie din lume trimite din ce in ce mai multi barili spre China, potrivit Bloomberg. Rusia va exporta cu 19% mai putin petrol prin porturile principale de la Marea Neagra si de la Marea Baltica, in primele…

- Balenele de Groenlanda sunt muzicienii de jazz ai adancurilor, cred oamenii de stiinta care au studiat sunetele emise de aceste mamifere si stilurile in care canta sau ''improvizeaza'', informeaza miercuri Press Association. In perioada 2010-2014, o echipa de cercetatori a analizat sunetele…

- O statie spatiala chineza de 8,5 tone si-a accelerat coborarea necontrolata catre Pamant si se preconizeaza ca se va prabusi in cateva luni, scrie Guardian. Tiangog-1, “Palatul ceresc”, a fost lansat in 2011, fiind descris drept un “puternic simbol politic” al Chinei, parte a unei ambitioase campanii…

- Daca vizitezi Groenlanda intr-o anumita zi din vara, ai putea fi martor la un fenomen extrem de neobișnuit: un lac urias dispare instantaneu. In fiecare an, apar sute de lacuri temporare pe suprafata Groenlandei, insa, dupa doar cateva saptamani, acestea seaca, apa scurgandu-se prin crapaturile din…

- PESCAR LA CLUJ. Parteneriatul public-privat Bloggerul și pescarul clujean Sorin Tot remarca un fenomen scapat de sub control: felul in care este reglementata activitatea piscicola in Romania. “Nu știu altii cum sunt, dar eu am început sa am capacitati extrasenzoriale. De anul asta.…

- In Italia, amenintarea terorismului jihadist este "concreta si actuala". Tara este "obiectul activitatii propagandiste ostile a Daesh si continua sa fie prezente pe teritoriul sau persoane radicalizate - printre care "islamonauti italofoni" - sau oricum supusi la procese de radicalizare", informeaza…