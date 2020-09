Schimbarea schimbării la Legea veterinarilor Parlamentul a ajuns la concluzia ca legea ce reglementeaza profesia de medic veterinar trebuie schimbata din nou. Mai exact, ceea ce a modificat acum 2 ani, schimba acum ca sa corespunda legislației comunicate in domeniu, dar alte interese au ghidat votul de acum 2 ani. Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

