Schimbarea schimbării. Cornelia Malac-Cismaș revine la șefia DSP Timiș Direcția de Sanatate Publica Timiș are un nou director general, in persoana Corneliei Malac-Cismaș. Ea o inlocuiește in funcție pe Luminița Raveanu, care a condus direcția in ultimul an. Cornelia Malac a mai deținut cu titlu de interimat aceasta funcție in perioada 2015-2017. The post Schimbarea schimbarii. Cornelia Malac-Cismaș revine la șefia DSP Timiș appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

