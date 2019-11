Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 15:10 – Starea finantelor este foarte proasta, nefiind indeplinit planul de incasari in materie de colectare, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Ministerul Finantelor, premierul Ludovic Orban. ‘Sunt astazi (miercuri, n.r.) prezent la Ministerul Finantelor Publice pentru…

- In urma cu cateva zile, europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a susținut ca «in 48 de ore de la instalarea noului Guvern vor fi inlocuiți din funcție toți prefecții și subprefecții!». La nici 2 de ore, deputatul ialomițean Gheorghe Tinel in cere lui Gigi Petre demisia de onoare. Un pas in spate De…

- Foaierul Teatrului Tony Bulandra a gazduit conferința de presa dedicata celei de-a 52-a ediții a Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de Aur”. Conferinta a fost deschisa de Alina Mavrodin Vasiliu, directorul artistic al Festivalului National „Crizantema de aur” care a prezentat pe scurt…

- FTSE Russell si Bursa de Valori Bucuresti (BVB) organizeaza joi o conferinta de presa in urma celui mai important eveniment regional al acestei toamne, "Spotlight on Emerging Europe Capital Markets", care va avea loc la Bucuresti. Evenimentul aduce la un loc cei mai importanti jucatori…

- In aceste clipe are loc o conferința de presa organizata de procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale in care vor oferi mai multe detalii despre cazul a doi barbați reținuți, suspectați ca ar fi asasini platiți.

- Astazi, de la ora 14.00, va avea loc conferinta de presa premergatoare meciului dintre Universitatea Craiova si FCSB. Derbiul etapei este programat duminica, 15 septembrie, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. In cadrul conferintei, pe langa declaratiile oficialilor Universitatii…

- Conducerea Chindiei a organizat azi o conferința de presa, premergatoare meciului cu Hermannstadt, programat duminica la ora 18:00, la Post-ul Conferința de presa a Chindiei. Moral bun inaintea meciului cuHermannstadt! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Viceprimarul Eusebiu Veteleanu a luat parte la conferinta de presa de prezentare a celei de-a saptea editii a Maratonului Olteniei, un eveniment marca CEZ. Viceprimarul Eusebiu Veteleanu a participat joi, 22 august 2019, ora 10.00, in Parcul Zavoi, la conferinta de presa de prezentare a competitiei…