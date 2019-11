"Noi am stabilit data pentru 1 noiembrie pentru ca speram sa avem toata documentatia gata, sa putem spune ca de maine incepem. Aceste convulsii politice care se reverbereaza negativ in spatiul administrativ ne-au adus in situatia de a va spune ca vom avea gata PUZ-ul pe Antiaeriana pana la sfarsitul acestui an pentru ca luni vom depune documentatia la Consiliul General in vederea aprobarii, de asemenea puzul sectorului 5 va fi gata cel tarziu in martie. Drumul, aceasta coloana vertebrala a proiectului, il vom incepe probabil in martie, atunci cand vor incepe si primele blocuri ANL", a declarat…