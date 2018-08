Schimbarea orei: Consultarea se încheie joi Aceasta consultare intervine ca urmare a unei rezolutii a Parlamentului European, adoptata in februarie, dar de asemenea si a cererilor din partea cetatenilor si a unor state membre. La 3 august, peste 1 milion de cetateni europeni isi dadusera deja avizul si aceasta consultare se incheie in aceasta joi, 16 august, informeaza postul de televiziune belgian RTBF. O directiva europeana din 2001 reglementeaza trecerea de la ora de iarna la ora de vara si invers. Toate statele europene isi schimba ora in ultimul weekend din martie si ultimul weekedin din octombrie. Dar reintroducerea orei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat la inceputul lunii iulie o consultare publica privind schimbarea semestriale ale orei in Uniunea Europeana. Această consultare intervine ca urmare a unei rezoluţii a Parlamentului European, adoptată în februarie, dar de asemenea şi a cererilor din…

- Vice-președintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pascu sugereaza, intr-o postare publicata pe Facebook, ca statul paralel susține Comisia de la Veneția, acesta fiind motivul pentru care raportul preliminar intocmit de Comisie este atat de critic.

- Vice-președintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pascu sugereaza, intr-o postare publicata pe Facebook, ca statul paralel susține Comisia de la Veneția, acesta fiind motivul pentru care raportul preliminar intocmit de Comisie este atat de critic.

- Punctul de vedere preliminar remis vineri dinspre Comisia de la Venetia referitor la modificarile aduse legilor Justitiei a general mai multe reactii in randul clasei politice autohtone. Presedintele Iohannis a transmis un mesaj amplu, postat pe site-ul Presedintiei, din care reiese ca primul om in…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European recomanda in raportul sau declanșarea prevederilor articolului 7 din tratatul Uniunii Europene. Țara vecina este acuzata ca nu respecta statul de drept și drepturile și libertațile fundamentale ale omului. Comisia…

- Comisia pentru afaceri Externe a Parlamentului European a dezbatut joi ultimele evolutii din Republica Moldova, iar presedintii si raportorii comisiei au denuntat derapajele de la strandardele democratice si solicita incetarea imediata a interventiei politicului in sistemul judiciar si in desfasurarea…

- Presedintii si raportorii comisiei denunta derapajele de la standardele democratice in Republica Moldova si solicita incetarea imediata a interventiei politicului in sistemul judiciar si in desfasurarea alegerilor. Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European 'se arata foarte ingrijorata…

- Romania va juca in data de 31 mai, la Graz, de la ora 17:00, contra reprezentativei statului Chile, si in 5 iunie, la Ploiesti, cu Finlanda, de la ora 20:30. Ambele partide vor fi transmise in direct de Pro TV. Romania s-a reunit pentru meciurile cu Chile si Finlanda "Sunt ultimele…