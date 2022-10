Schimbarea majoră făcută de Simona Halep înainte să fie depistată pozitiv Noi informații ies la iveala dupa ce Simona Halep a picat un test anti-doping, fiind depistata pozitiv cu roxadustat, o substanța aflata pe lista interzisa. Din informațiile gsp.ro, Simona nu a mai pastrat legatura in ultimul an cu specialiștii Agentiei Nationala Anti-Doping, cu care se consulta de obicei inainte de a urma vreun tratament. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

