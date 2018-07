Stiri pe aceeasi tema

- Rețelele de socializare au demarat un amplu razboi impotriva știrilor false. Dupa Facebook, și WhatsApp, aplicația de mesagerie care se afla tot sub patronajul lui Mark Zuckerberg promite sa se ocupe mai mult de conținutul inșelator care este distribuit in rețea.

- Serviciul de mesagerie mobila WhatsApp anunța o noua schimbare, intrucat a decis sa limiteze forwardarea mesajelor pentru toti utilizatori, dupa ce autoritatile din India au incercat sa micșoreze raspandirea zvonurilor care au dus la incidente violente, transmite Reuters.

- Compania Facebook si-a exprimat regretul dupa ce setarile de confidentialitate a pana la 14 milioane de utilizatori Facebook au fost modificate din cauza unei defectiuni, astfel ca postarile unor utilizatori ai retelei au devenit publice pentru cateva zile in cursul lunii mai.

- Fostul șef al ANAF Gelu Diaconu a criticat dur schimbarea majora pe care o pregatește ministrul de Finanțe. Eugen Teodorovici vrea ca, pana la finalul acestui an, punctele de frontiera de la granițele Romaniei sa fie modernizate și toate produsele care intra in țara sa fie scanate. La auzul acestei…

- Una din cele mai mari schimbari va fi implementarea pe platforma Facebook a unei functii care sterge istoricul datelor pe care le aduna Facebook pentru reclame, a spus Mark Zuckerberg, CEO-ul si fondatorul Facebook, in cadrul unui eveniment la care au participat peste 5.000 de software developeri…

- Serviciul de mesagerie WhatsApp, deținut de compania Facebook, a decis sa ridice varsta minima a utilizatorilor sai din Europa de la 13 ani la 16 ani, pentru a se conforma astfel la noile norme de confidentialitate in ceea ce priveste datele private, care vor intra in vigoare luna viitoare.

- WhatsApp, popularul serviciu de mesagerie online detinut de Facebook Inc, a decis sa ridice varsta minima a utilizatorilor sai din Europa de la 13 ani la 16 ani, pentru a se conforma astfel la noile norme de confidentialitate in ceea ce priveste datele private, care vor intra in vigoare luna viitoare.