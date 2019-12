Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, iși anunța pe Facebook demisia din funcția de prefect: „Este o demisie de onoare! Am ințeles sa fac acest lucru pentru ca Guvernul de care am fost susținut și care a susținut toate proiectele județului in ultimii doi ani și jumatate tocmai a fost demis.…

- Pana la urma, soarta lui Eugen Țurcanu, directorul Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement (DSPSA) din cadrul Primariei Botoșani, se afla in mainile prefectului județului, Dan Șlincu.

- Consilierul local PNL, Eugen Țurcanu, care are (inca) și calitatea de director general la Direcția de Servicii Publice, Sport și Agrement (DSPSA) din subordinea Primariei, a fost retrogradat prin vot secret.

- La o zi dupa criticile publice ce i-au fost aduse cu privire la serviciul de ecarisaj, nefuncțional din luna august, directorul Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement (DSPSA) a ieșit public.

- Ședința ordinara de Consiliu Local aferenta lunii octombrie a inceput armonios, cu un ceremonial dedicat unor militari botoșaneni carora li s-a conferit titlul de cetațean de onoare al municipiului Botoșani.

- Scandalul din vara trecuta intre conducerea Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement (DSPSA) și medicul Mihai Maxim genereaza o noua plangere penala. Eugen Țurcanu in calitatea sa de director a sesizat procurorii de la Parchet despre anumite nereguli ce sunt puse in sarcina doctorului veterinar…

- De la inceputul lunii august nu mai sunt stranși caini fara adapost de pe strazile orașului iar padocul public a trecut in administrarea Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement (DSPSA) dupa ce ani de zile a fost in cea a unei firme private care s-a ocupat, prin contract de serviciile de ecarisaj.

- Astazi, 1 octombrie 2019 a fost prima zi. Stelu Iacobița va mai fi vazut și maine dar și poimaine in fața Primariei, cu o pancarta prin care semnaleaza o serie de abuzuri care ar fi facute de șefii Direcției de Servicii Publice, Sport și Agrement (DSPSA) din cadrul Primariei Botoșani.