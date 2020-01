Schimbarea locului de munca in 2020 este in topul prioritatilor pentru cei mai multi romani

Schimbarea locului de munca in 2020 este in topul prioritatilor…

Sase din zece angajati spun ca schimbarea locului de munca este printre primele trei cele mai importante prioritati pentru acest an.



Comparativ, la inceputul anului trecut, doar patru din zece angajati romani se declarau nemultumiti de situatia lor profesionala si luau in calcul gasirea unui nou job.



Astfel, schimbarea jobului, familia si sanatatea sunt principalele prioritati ale angajatilor romani in acest an.



Un salariu mai mare si mai mult timp liber sunt principalele motive pentru care schimbarea jobului este printre prioritati pentru majoritatea angajatilor…