- Coreea de Nord a inceput modernizarea aparatului sau de propaganda in ultimele luni – numeroase conturi de Youtube și Twitter care promoveaza țara și care popularizeaza o imagine mai buna a ei au aparut in ultima vreme, in spatele acestora aflandu-se guvernul de la Phenian, relateaza BBC.

- Cupa Romaniei i-a adus FCSB-ului 260.000 E, succesul de la Mediaș a urcat-o in clasament un loc, iar noul obiectiv e clasarea pe locul 3, ceea ce ar insemna in jur de 350.000 E in plus fața de poziția pe care a lasat clubul Bogdan Vintila. Schimbarea staff-ului tehnic la FCSB a produs șocul pozitiv…

- Schimbarea furnizorului de gaze ramane un subiect de actualitate mai ales pentru consumatorii casnici care inca nu au incheiat un contract nou, in regim concurențial, cu un furnizor de gaze naturale. Odata cu liberalizarea prețurilor la gaze, incepand cu data de 1 iulie 2020, consumatorii casnici au…

- Primaria Orașului Victoria a publicat pe site-ul Sistemului Electronic de Achiziții Publice un anunț de licitație pentru execuția lucrarilor de eficientizare energetica a gradiniței de pe strada Mihai Eminescu. Se propune realizarea unei eficientizari energetice a cladirii si lucrari de reabilitare…

- Baloane - cu o jumatate de milion de manifeste de propaganda impotriva Phenianului - au fost trimise din Coreea de Sud catre Nord, au anuntat marti transfugi aflati la originea acestei actiuni susceptibile sa alimenteze furia regimului stalinist izolat, relateaza AFP, potrivit news.ro.Regimul…

- Principala expozitie de la Romanian Design Week 2020, care va avea loc in perioada 11-20 septembrie, va fi organizata in spatiul de la Combinatul Fondului Plastic din strada Baiculesti, potrivit news.ro.Festivalul abordeaza "Schimbarea", tema anuntata inca de la inceputul anului, actualizandu-si…

- Mai sunt doar cateva luni pana la alegeri, iar partidele au o evolutie fluctuanta in intentia de vot a romanilor. Sinteza sociologica porneste din octombrie 2018 si analizeaza date pana in iunie 2020. PNL a plecat de la 23 la suta in octombrie 2018, a inregistrat un varf in perioada alegerilor…

- Jandarmii montani au descoperit ca viperele au ieșit la soare. Așa ca le dau cateva sfaturi turiștilor care vor sa ia la pas Munții Rodnei. Mai ales in zona Poiana cu Narcise. Rezervația naturala „Poiana cu Narcise” din Munții Rodnei atrage turiști, in aceasta perioada. Mai ales ca e liber la calatorii,…