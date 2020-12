Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarea garzii de onoare la sediul Ministerului Afacerilor Interne in fiecare zi, la ora 12,00, va face parte din programul turistic "Bucuresti Tour", a anuntat, miercuri, ministrul Marcel Vela, dupa o discutie cu primarul general, Nicusor Dan. "In urma discutiei cu domnul primar general, Nicusor…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a renunțat la polițiștii locali care ii pazeau biroul. Zilnic, la postul de paza din fața biroului sau erau repartizați 5 polițiști locali. In plus, edilul a dispus ca personalul care asigura paza Primariei Capitalei sa fie redus de la 27 la 10 persoane. Dupa…

- Vela a explicat ca in cazul pelerinajului de la Iasi a fost luata "o decizie operativa pentru a salva o situatie care putea degenera si putea deveni foarte grava". "Activitatea Ministerul Afacerilor Interne este una care incumba si anumite decizii care se iau in functie de situatia operativa…

- Premierul Ludovic Orban are marti, la ora 16,00, la Palatul Victoria, o intalnire de lucru cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, anunta Biroul de presa al Guvernului. AGERPRES

- "Am fost și raman foarte atent la tot ceea ce se intampla in contextul acestor alegeri și, credeți-ma nu voi tolera nicio abatere de la lege! Colegii mei din Ministerul Afacerilor Interne sunt in continuare la datorie. Chiar daca alegatorii și-au exprimat deja votul, procesul electoral nu a luat…

- Punct de lucru pentru inmatricularea vehiculelor la Campulung. La solicitarea Instituției Prefectului – Județul Argeș, Ministerul Afacerilor Interne a aprobat deschiderea, incepand cu data de 22.09.2020, a unui punct de lucru al SPCRPCIV Argeș in municipiul Campulung, in sediul Poliției municipiului…

- Conferința de presa, miercuri, la Ministerul Afacerilor de Interne, la care va participa Marcel Vela, ministrul de Interne, Nelu Tataru, ministrul Sanatații, și Constantin Florin Mitulețu-Buica, președintele AEP cu privire la masurile care vor fi luate in ziua alegerilor locale.Conferința de presa va…