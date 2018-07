Efectul Dieselgate in Romania: cererea pentru masini noi diesel a scazut. Este acum la doar 38% din piata auto

Efectul Dieselgate se simte in cele din urma si in Romania. Anul acesta in primele 6 luni, romanii au comandat majoritatea masinilor noi cu propulsoare pe benzina, astfel ca in prezent… [citeste mai departe]