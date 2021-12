Schimbarea de sex devine legală în Elveția Elvetienii isi vor putea schimba legal, sexul, printr-o simpla vizita la biroul de stare civila, incepand cu 1 ianuarie. Astfel, Elveția devine una din tarile care stau in fruntea miscarii de autoidentificare a genului din Europa, transmite Reuters. Elvetia se alatura Irlandei, Belgiei, Portugaliei si Norvegiei ca una dintre putinele tari de pe continent care […] The post Schimbarea de sex devine legala in Elveția appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

