Schimbarea climei, o ameninţare reală Directorul Programului Alimentar Mondial (PAM), un american numit in acest post de administratia Trump, a apreciat marti ca schimbarile climatice reprezinta o amenintare pe plan global, relateaza dpa. David Beasley, fost guvernator republican al statului Carolina de sud, este din primavara anului trecut director executiv al agentiei Natiunilor Unite pentru alimentatie. Beasley a luat cuvantul la Roma la lansarea unui raport al ONU care a anuntat cresterea la 821 de milioane a numarului de oameni care sufera de foame pe plan mondial si care a enuntat schimbarile climatice drept unul din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Programului Alimentar Mondial (PAM), un american numit în acest post de administratia Trump, a apreciat marti ca schimbarile climatice reprezinta o amenintare pe plan global, relateaza dpa.

- Directorul Programului Alimentar Mondial (PAM), un american numit in acest post de administratia Trump, a apreciat marti ca schimbarile climatice reprezinta o amenintare pe plan global, relateaza dpa. David Beasley, fost guvernator republican al statului Carolina de sud, este din primavara…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a semnat luni dupa-amiaza ordonanta executiva prin care sunt reintroduse sanctiunile impotriva Iranului, liderul de la Casa Alba denuntand din nou Acordul nuclear "oribil" semnat de marile puteri cu Teheranul."Indemnam toate natiunile sa adopte actiuni prin…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a semnat luni dupa-amiaza ordonanta executiva prin care sunt reintroduse sanctiunile impotriva Iranului, liderul de la Casa Alba denuntand din nou Acordul nuclear "oribil" semnat de marile puteri cu Teheranul.

- Aproape doua treimi dintre germani il considera pe presedintele american Donald Trump o amenintare la mare la pacea lumii decat presedintele rus Vladimir Putin, releva un sondaj publicat duminica, potrivit dpa. Sondajul survine in contextul in care cei doi lideri urmeaza sa se intalneasca…

- Presedintele american, Donald Trump, a recunoscut ca viitoarea sa vizita in Marea Britanie, cand se va intalni cu prim-ministrul britanic Theresa May, vine intr-o perioada de „tensiuni” si a declarat ca depinde de opinia publica britanica daca o voa sustine pe May, scrie Reuters, conform news.roIntrebat…

- Președintele iranian Hassan Rouhani va efectua, saptamana aceasta, o vizita oficiala in Austria și Elveția, pe fondul deciziei președintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear, semnat intre marile puteri din P5+1 și Iran, relateaza site-ul postului France 24, conform…

- Presedintele american, Donald Trump, a calificat vineri arsenalul nuclear nord-coreean drept o „amenintare exceptionala si extraordinara“, justificand astfel mentinerea sanctiunilor Washingtonului la adresa Phenianului, la doar zece zile dupa intalnirea sa istorica din Singapore cu liderul nord-coreean…