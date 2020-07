Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul elen a avut, astazi, o ședința referitoare la noi masuri de restricție privind accesul turiștilor pe teritoriul Greciei. Ingrijorarea maxima a grecilor este data de intrarea pe la punctul de frontiera Kulata - Promachonas, unde au fost...

- Turoperatorul IRI Travel a luat decizia de a oferi un voucher de reducere in valoare de 75 de euro de adult la achiziționarea unui sejur de minim 5 nopți in insula Thassos din Grecia incepand cu data 15.07.2020. Voucherul va putea fi folosit pentru o vacanța viitoare in orice destinație operata de…

- Dupa ce s-a stat și cate cinci ore la coada in vama Kulata, romanii se pot bucura acum de o calatorie ușoara. Fluxul la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata - Promachonas) se desfasoara in prezent normal, fara coloana de autoturisme in asteptare, iar accesul masinilor se realizeaza…

- Vești bune pentru romanii care pleaca in vacanțe in afara țarii. Fluxul in punctul de frontiera dintre Bulgaria și Republica Elena (Kulata – Promachonas) se desfașoara normal, fara coloana de autoturisme in așteptare. Accesul autoturismelor se realizeaza pe patru benzi, fiind operaționale și trei…

- O coada de 12 kilometri s-a format la granița intre Bulgaria și Grecia și se așteapta șase ore, transmite MAE, precizand ca exista un flux de acces pentru mașinile inmatriculate in statele membre UE potrivit Mediafax.Ministerul Afacerilor Externe transmite ca a reluat in regim de urgența demersurile…

- MAE anunta ca s-a creat un flux separat pentru masinile inmatriculate in statele UE, care vor sa intre in Grecia, dupa ce la granița s-au format cozi uriașe.In contextul intarzierilor inregistrate la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata – Promachonas), odata cu instituirea,…

- Sute de romani care au plecat in Grecia cu mașina au ramas blocați in vama Kulata, la granița dintre Bulgaria și Grecia. In timp relativ scurt s-a format o coada kilometrica, pana cand autoritațile elene au deschis vama. The post Sute de romani prinși in cozi kilometrice la granița dintre Bulgaria și…

- Rețelele sociale sunt pline de imagini și filmulețe cu turiștii romani care au plecat in vacanța spre Grecia, dar au fost blocați in punctul de trecere a frontierei dinspre Bulgaria, de la Kulata, a informat Digi24.Grecia a deschis granițele pentru turiștii romani, fara carantina de 7 zile, incepand…