Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 25 dec – Sputnik. Precipitații slabe, preponderent sub forma de ploi, in toate regiunile sunt anunțate pentru astazi de meteorologi. © Sputnik / Alexander GalperinSteaua de la Betleem care i-a condus pe magi catre Pruncul Iisus: Iata ce era de fapt Noaptea și dimineața, izolat,…

- CHIȘINAU, 30 nov - Sputnik. Astazi precipitațiile vor fi mai insemnate in centru și sud, dupa ce duminica a nins și a cazut lapovița in nord.Video: In nordul tarii a cazut prima zapada Pentru astazi meteorologii anunța vreme determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica…

- CHIȘINAU, 18 nov - Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +4 și +7 grade Celsius in nordul țarii, +5 și +8 grade vor fi in centru, iar in sudul republicii sunt prognozate +6 și +9 grade. Vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica inalta,…

- CHIȘINAU, 16 nov – Sputnik. Luni, 16 noiembrie, vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica inalta. © Sputnik / Алексей БушкинUrda: Ce se intampla in organismul tau cand o consumi Cerul va fi noros, fara precipitații esențiale. Noaptea și dimineața,…

- CHIȘINAU, 8 nov – Sputnik. Vremea nu se va modifica prea mult in ziua de duminica, 8 noiembrie. © Sputnik / Rodion ProcaMeteo: Pericol major - ce se intampla cu presiunea atmosferica saptamana aceasta Meteorologii prevad, la fel ca in ziua de sambata, vreme fara ploi, cer parțial acoperit…

- CHIȘINAU, 18 oct - Sputnik. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, in nordul republicii se așteapta in timpul zilei temperaturi de +12...+15 grade, in centru +13...+16 grade, iar la sud +14...+17 grade Celsius. Vantul va sufla din nord-vest cu 4-9 metri pe secunda. Presiunea atmosferica…

- CHIȘINAU, 15 oct – Sputnik. Pentru joi, 15 octombrie, meteorologii anunța o zi destul de calda și insorita, fara precipitații. Maximele termice ale aerului vor urca pana la +18..+21 de grade Celsius in nord, +19..+22 de grade in centru și +20..+23 de grade in sud. Vantul va sufla din sud,…

- CHIȘINAU, 11 oct - Sputnik. Duminica, 11 octombrie, vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala, a comunicat Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru Sputnik. © Sputnik / Сергей МальгавкоVIDEO: Locul din Moldova care a devenit o oaza pentru pasari …