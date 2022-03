Schimbare uriașă. Vânzarea și cumpărarea autovehiculelor, integral online Actele de vanzare-cumparare a unui autovehicul, inclusiv cele necesare de la administrația fiscala și pentru radierea autoturismului, se vor putea transmite integral online, potrivit unui proiect de modificare a Codului Fiscal, inițiat de parlamentari. Documentele vor putea fi scanate, cu mențiunea ”Conform cu originalul” și trimise organelor fiscale și serviciilor de inmatriculare din țara. Poate […] The post Schimbare uriașa. Vanzarea și cumpararea autovehiculelor, integral online first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

