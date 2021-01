Stiri pe aceeasi tema

- Deea Maxer a șocat pe rețelele de socializare cu o transformare fizica uluitoare. Vedeta a slabit considerabil, iar acum este mai subțire in talie cu 7 centimetri, dupa doar o luna de antrenament și nu planuiește sa incheie procesul aici.

- Mirela Vaida, frumoasa prezentatoare de la ”Acces Direct” este cum nu se poate mai mandra de talia ei de viespe. Vedeta de la Antena 1 se lauda ori de cate ori are ocazia cu silueta sa trasa parca prin inel.

- Bianca Dragușanu știe foarte bine cum sa le atraga atenția prietenilor din mediul virtual. Vedeta a postat, pe contul sau de Instagram, o fotografie in care iși expune trupul intr-o rochie roșie plina de pene

- Thalia este una dintre cele mai apreciate artiste la nivel internațional. Frumoasa actrița și cantareața este urmarita de peste 16 milioane de persoane pe Instagram, acolo unde este foarte activa.

- Simona Gherghe s-a intors recent pe micile ecrane și arata total diferit. Vedeta a mai slabit și este intr-o forma de invidiat. Prezentatoarea TV a dezvaluit pentru revista VIVA! cum se menține in forma și ce parere are despre intervențiile estetice.Simona crede ca prima apariție la TV, dupa mult timp,…

- Cantareața Adele a slabit spectaculos și a ținut sa le arate fanilor noua silueta intr-o prima aparitie in public dupa ce in 2017 s-a retras din lumina reflectoarelor. Artista britanica a condus seara cu multa incredere, de parca ar fi facut acest lucru ani in șir. Silueta ei subtire a fost unul dintre…

- In ultima perioada, Oana Roman a avut cateva apariții surpinzatoare pentru public. Fiica lui Petre Roman da jos din ce in ce mai multe kilograme. Ea este acum in cea mai buna forma din punct de vedere fizic. Vedeta a dezvaluit care sunt secretele ei. Oana Roman, dezvaluiri noi despre metodele de slabit…

- Oana Roman a povestit pentru Click! cum a reușit sa slabeasca, dar și cum definește relația cu soțul ei, Marius Elisei. "E simplu, am inceput in noiembrie anul trecut o colaborare cu o clinica din Ploiești pentru a face proceduri de remodelare corporala cu niște aparate extrem de performante,…