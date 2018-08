Schimbare radicală la ITP! Toți șoferii trebuie să știe asta Vești bune pentru toți șoferii din Romania! Oficialii au pregatit un proiect de lege care va bucura pe toata lumea. Acesta va fi supus, foarte curand, la vot in Camera Deputaților. Este vorba despre o schimbare prin care regulile la Inspecția Tehnica Periodica se vor modifica radical. Acestea vizeaza, in principal, placuțele de inmatriculare și certificatul de inmatriculare. Citește AICI despre ce proiect de lege este vorba, dar și ce șansa vor avea toți șoferii daca legea va fi adoptata…

Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Guvernul nu susține noua schimbare la ITP, preferand sancțiunile propuse de ordonanța care a intrat in vigoare in luna mai, noul proiect va fi supus la vot in Camera Deputaților. Citeste si TAXA AUTO 2018. Afla AICI totul despre noul timbru de mediu! Cat va costa pentru fiecare…

- O Directiva a Uniunii Europene impune autoritaților din Romania sa creasca prețul polițelor de asigurare obligatorie RCA, ceea ce va duce la o scumpire chiar și 50% a acestora. Citește și: ALERTA - Ecaterina Andronescu cere DEMISIA de urgența a lui Liviu Dragnea și a Vioricai Dancila Dupa…

- Șoferii trebuie sa inmatriculeze sau sa inregistreze vehiculul cu care se deplaseaza pentru a circula cu o mașina pe drumurile publice din Romania. Totodata, atata timp cat circula pe drumurile publice, șoferii sunt obligați sa se asigure ca mașina are montate placuțele de inmatriculare, altfel risca…

- Varsta de pensionare, schimbata in Romania. Medicii sunt primii vizați. Un proiect in acest sens a fost depus la Senat de fostul ministru al Sanatații, Florian Bodog și de senatorul PSD, Ion Rotaru. Conform inițiativei legislative, medicii vor avea posibilitatea de a se pensiona la cerere, la varsta…

- Un parlamentar crede ca a gasit solutia, pentru ca unii parinti sa nu mai cheltuie alocatiile copiilor pe bautura si tigari. Deputatul PSD de Iasi Silviu Macovei propune ca, in locul banilor, statul sa acorde bonuri valorice care sa nu poata fi folosite decat pentru lucruri necesare copiilor:…

- Parlamentul European (PE), reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a aprobat cu o larga majoritate de 456 la 147 de voturi si 49 de abtineri reforma muncii detasate, un text negociat timp de peste doi ani, scrie AFP. Detasarea muncitorilor le permite europenilor sa munceasca in alta tara decat a…

- Soferii care vor fi surprinsi în trafic cu Inspectia Tehnica Periodica (ITP) expirata vor fi amendati, iar politistii vor retine talonul masinii si placutele cu numerele de înmatriculare. Certificatul de înmatriculare si placutele cu numarul de înmatriculare…

- Soferii care vor fi surprinsi in trafic cu Inspectia Tehnica Periodica (ITP) expirata vor fi amendati, iar politistii vor retine talonul masinii si placutele cu numerele de inmatriculare. Certificatul de inmatriculare si placutele cu numarul de inmatriculare se restituie proprietarului de catre…