Schimbare radicală a vremii. Prognoza până la mijlocul lunii decembrie Meteorologii avertizeaza ca in urmatoarele saptamani temperaturile vor fi in scadere. Practic, pana la jumatatea lunii decembrie temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru aceasta perioada in toata țara. In saptamana 14– 21 noiembrie valorile termice vor fi in general apropiate de cele specifice pentru aceasta saptamana, in majoritatea regiunilor, […] Articolul Schimbare radicala a vremii. Prognoza pana la mijlocul lunii decembrie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

