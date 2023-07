Schimbare radicală a vremii în România, în următoarele două săptămâni In urmatoarele doua saptamani, temperaturile vor fi mai scazute decat media in regiunile vestice și centrale, urmand sa creasca apoi ușor și sa se apropie de normal in majoritatea zonelor. Prognoza meteorologica pentru intervalul 31 iulie – 28 august 2023 a fost efectuata de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durata – ECMWF, iar abaterile medii saptamanale ale temperaturii aerului și precipitațiilor au fost calculate in comparație cu media perioadei 2003 – 2022. Cum va fi vremea in luna august: In saptamana 31 iulie – 7 august, valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

