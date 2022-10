Schimbare privind examenul pentru permisul de conducere. Ce prevede proiectul depus de UDMR

Stiri pe aceeasi tema

- UDMR anunta ca a depus, miercuri, la Parlament, o initiativa legislativa privind reorganizarea procedurii de obtinere a permisului de conducere. Proiectul de lege defineste, in principal, profesia de examinator autorizat, aceasta putand fi exercitata, pe langa ofiteri si agenti de politie, de catre…

- Permisele a sute de mii de soferi romani nu vor mai fi valabile in urmatoarele luni | MAI a lansat un apel Permisele de conducere a sute de mii de soferi romani nu vor mai fi valabile in urmatoarele luni, arata o analiza efectuata de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor…

- In urma unei analize efectuate la nivelul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor a rezultat ca in perioada decembrie 2022 - februarie 2023 va expira termenul de valabilitate administrativa a unui numar de peste 450.000 de permise de conducere, la nivel national, aceste documente…

- Permisele de conducere a sute de mii de soferi romani nu vor mai fi valabile in urmatoarele luni, arata o analiza efectuata de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). In perioada decembrie 2022 – februarie 2023 va expira termenul de valabilitate a unui numar de peste…

- Un barbat de 60 de ani, din Perisor, a fost respins la proba practica pentru obținerea permisului de conducere categoria C, dupa ce s-a prezentat baut la examen. Incidentul a avut loc in acesta dimineata, in Craiova. Potrivit reprezentantilor Prefecturii Dolj, barbatul s-a prezentat la proba practica…

- Acte necesare schimbare permis auto 2022. Pentru a conduce pe drumurile publice, vehicule motorizate este nevoie de obținerea unei autorizații administrative. Aceasta poarta denumirea de permis de conducere. Pentru a obține permisul de conducere este nevoie sa se faca școala de șoferi. De la varsta…

- In perioada 16 mai – 10 iulie, comisiile de examinare alcatuite din lucratori din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Suceava, la care s-au adaugat examinatori detașați din cadrul altor servicii similare din țara și din București, au susținut…

- O femeie din Tara Galilor care a sustinut aproximativ 150 de examene teoretice si practice pentru obtinerea permisului de conducere in locul altor candidati a fost condamnata la opt luni de inchisoare, relateaza BBC.