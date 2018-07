Schimbare pentru Mihai Bendeac! Ce emisiune va prezenta din toamnă Mihai Bendeac are parte de o noua provocare profesionala. Din aceasta toamna el va fi și prezentator TV. Este vorba de emisiunea ”X Factor” care va reveni in toamna cu sezonul numarul opt. ”Voi incerca pur și simplu sa traiesc o experiența, sa ajut niște oameni și sa ma vindec de anxietate și timiditate. Rolul meu este de om”, spune Mihai Bendeac, care va incerca sa-i sprijini pe concurenții ”X Factor” in momentele cele mai dificile și emoționante ale carierei lor. ”Sper sa ii ajut pur și simplu, fiind conștient ca sunt alaturi de oameni care au un moment ca al meu: sunt fierți de emoție”, a… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

