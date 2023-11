O modificare legislativa aparent minora in proiectul legii pensiilor - inlocuirea unui „sau” cu un „si” - ar putea exclude definitiv din Pilonul II de pensii private aproape un milion de liber-profesioniști (PFA, II, IF, DDA, etc.), funcționari publici și manageri angajați cu contract de mandat, a atenționat miercuri APAPR (Asociația administratorilor fondurilor de pensii private).