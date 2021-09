Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se schimba radical din aceasta noapte, iar toamna iși intra pe deplin in drepturi. Meteorologii au anunțat ca temperaturile vor fi mai mici pentru aceasta perioada. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo, temperaturile suferind o scadere brusca in aproape toate regiunile…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis o noua prognoza. Avertismentul meteorologilor arata ca Romania e cuprinsa de urgii. Patru județe sunt vizate de cod portocaliu. Care sunt zonele afectate și ce detalii au mai oferit specialiștii? Meteo ANM: avertisment de vreme rea pentru…

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 16-29 august. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca in prima zi a intervalului valul de caldura va persista si se va intensifica, astfel ca, media regionala a maximelor se va situa in jurul valorii de 38 de grade, iar minimele vor fi,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare Cod galben de canicula, care vizeaza opt județe din vestul și sud-vestul țarii. Este vorba despre județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Sursa FOTO: ANM Potrivit meteorologilor, in cursul…

- Pentru urmatoarele ore, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben de vreme rea. Este valabila pentru mai multe regiuni din Romania. Avertismentul ANM vizeaza și municipiul București, precum și județelele Ilfov și Giurgiu. In aceste zone se vor semnala numeroase fenomene…

- Șeful CNCAV a anunțat, marți, ca din ce in ce mai multe centre de vaccinare se inchid dupa ce numarul celor care doresc sa se imunizeze a scazut, insa a avertizat ca „se poate reveni foarte rapid la structura inițiala a centrelor de vaccinare fixe in momentul in care cererea pentru vaccinare va crește”.Valeriu…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de Cod portocaliu și galben valabile pana maine. Cod galben Va fi Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, in intervalul 25 iunie, ora 12.00 – 26 iunie, ora 23.00, in toata țara In intervalul menționat, instabilitatea…

- Vremea va continua sa fie ploioasa, dar se mai incalzește ușor, potrivit prognozei emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Un lucru este cert: instabilitatea atmosferica nu ne parasește.