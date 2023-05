Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Iftimoaie a fost eliminat din emisiunea concurs de la PRO TV, Survivor Romania. Care este prima reacție a lui Ionuț Iftimoaie dupa eliminarea din concursul din Republica Dominicana. Care este anunțul trist al fostului luptator K1. Ionuț Iftimoaie, reacție dupa eliminarea de la Survivor Romania.…

- Anunțul momentului in showbiz! Ionuț Iftimoaie, eliminat de la Survivor Romania 2023. Fostul kickboxer a fost surprins in mod neașteptat la aeroport, deloc fericit. A revenit in țara impreuna cu Kamara, care a parasit competiția filmata in Republica Dominicana. PRO TV nu a facut niciun anunț. Afla mai…

- Eliminari șocante la Survivor Romania 2023. Atmosfera se va schimba complet in Republica Dominicana, dupa deznodamantul ediției de marți, 28 martie 2023. Cele doua anunțuri facute de Daniel Pavel i-au lasat fara cuvinte atat pe Razboinici cat și pe Faimoși. Ce s-a intamplat in timpul Consiliului din…

- Consiliul de miercuri, 22 martie, a fost extrem de greu pentru cele doua triburi. Șapte concurenți au fost la un pericol de a parasi competiția Survivor Romania 2023. Cine este cel care parasește Republica Dominicana. Surpriza serii a venit de la prezentatorul Daniel Pavel. Patru Faimoși și trei Razboinici,…

- Consiliul de eliminare de miercuri, 8 martie, aduce lacrimi in ochii Faimoșilor de la Survivor Romania 2023. Dupa ce au pierdut cele doua jocuri de imunitate, vedetele din tribul roșu au fost nevoiți sa nominalizeze patru persoane spre eliminare. Cine este concurentul care a parasit competiția. Survivor…

- Din cauza condițiilor dure din Republica Dominicana, in contextul in care concurenții Survivor Romania ramaneau fara hrana, cei mai mulți au ajuns acasa cu multe kilograme in minus. Și Alexandra Duli a suferit o schimbare radicala dupa Survivor Romania. Cum arata la 9 luni de cand s-a ingrașat prea…

- Veste buna pentru romanii care s-au saturat de vremea rece care ii impinge spre hibernare. Potivit meteorogilor, urmatoarele zile vin cu surprize neașteptate pentru toata lumea, astfel ca vremea se incalzește radical, iar mulți dintre cetațeni se vor putea bucura de temperaturi de primavara. Afla unde…

- Survivor Romania 2023 iși schimba regulile. Prezentatorul emisiunii, Daniel Pavel, le-a explicat Razboinicilor și Faimoșilor prin ce noi etape vor fi nevoiți sa treaca la Survivor, incepand de saptamana viitoare. Anunțul a fost facut in consiliul de eliminare de miercuri, 1 februarie. Cine sunt cei…