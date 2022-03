Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a decis sa transmita catre Ministerul de Finante o propunere de HG referitoare la limitarea tarifelor RCA la nivelul tarifelor de referinta, in urma analizelor privind evolutia pietei RCA si a impactului unor tendinte speculative asupra consumatorilor.

- Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara, domnul Nicu Marcu: “In urma analizelor realizate cu privire la evoluția pieței RCA și la impactul unor tendințe speculative asupra consumatorilor, Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara a decis sa inainteze Ministerului de Finanțe o propunere…

- Vești noi pentru șoferii romani! Toți conducatorii auto trebuie sa știe asta! Ce se intampla de anul acesta cu polițele RCA? Autoritatea de Supraveghere Financiara aduce o propunere care ii va bucura pe toți șoferii de la noi. Ce idee a inaintat Ministerului de Finanțe? „Pentru protejarea consumatorilor…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a decis sa transmita catre Ministerul de Finante o propunere de HG referitoare la limitarea tarifelor RCA la nivelul tarifelor de referinta, in urma analizelor privind evolutia pietei RCA si a impactului unor tendinte speculative asupra consumatorilor. “In urma…

- “In urma analizelor realizate cu privire la evolutia pietei RCA si la impactul unor tendinte speculative asupra consumatorilor, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a decis sa inainteze Ministerului de Finante o propunere de Hotarare de Guvern referitoare la limitarea tarifelor RCA la nivelul…

- Prețurile asigurarilor RCA urmeaza sa fie limitate. O propunere in acest sens a fost inaintata Guvernului de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Limitarea va fi de șase luni, se va face la tarifele de referința calculate de un auditor independent, iar valoarea lor va fi publicata luni. In…

- Falimentul celor de la City Insurance, dar și contextul economic, au aruncat in aer prețul polițelor RCA. In acest context a fost accelerat proiectul prin care CEC Bank, banca deținuta integral de catre statul roman, va intra pe piața asigurarilor RCA. Avantajul CEC Bank este ca are o retea de 1.000…

- Consiliul Concurentei a transmis un punct de vedere catre Senat, prin care explica faptul ca plafonarea preturilor la RCA ar putea avea efecte nocive asupra economiei, ar destabiliza piata si in final ar duce la infringement. „Luarea unor masuri de plafonare a tari­fe­lor ar putea genera efecte…