Fanii celor doi moderatori, Dani Oțil și Razvan Simion, au motive de bucurie. Incepand din aceasta luna vor avea parte de mai multe zile de matinal cu cei doi. Anunțul a fot facut recent de producatorii matinaului Atena 1. Dani Oțil și Razvan Simion pe sticla și in weekend Show-ul matinalilor Dani Oțil și Razvan […] The post Schimbare majora la Neatza cu Razvan și Dani. Decizia șefilor de la Antena 1 appeared first on IMPACT .