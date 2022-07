Boos-ul CNN David Zaslav vrea sa schimbe politica editoriala a celebrului post de stiri american. Asta ar putea insemna ruperea legaturilor cu Antena 3. News Hour with CNN este o emisiune de stiri pe care Antena 3 o realizeaza in parteneriat cu CNN. Recent, a implinit un an de emisie. CNN vrea sa revina la […] The post Schimbare majora la CNN, pe masura ce ratingurile s-au prabușit. Noua linie editoriala lasa in ofsaid Antena3 first appeared on Ziarul National .